Herstelplan? Het valt allemaal reuze mee met die economische klap van corona

Dit is de nieuwe DAF: ‘Grootste innovatie in 90 jaar’

9 juni EINDHOVEN - Geen DAF met een ‘neusje’ zoals een beetje was verwacht. Wel met een tikje langere voorkant, opvallend grote ruiten die de chauffeur meer zicht verschaffen en camera's in plaats van spiegels. Een compleet nieuwe vrachtwagen die veiliger, comfortabeler en zuiniger is, met de grootste brandstofbesparing ooit.