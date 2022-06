Het abstracte nieuws over de stikstofmaatregelen kreeg met boer Jos een gezicht: ‘De koek is op’

Twee jaar geleden kwam Jos (56) voor het eerst op gesprek. Hij maakte zich zorgen over de toekomst van zijn melkveebedrijf dat al zes generaties in zijn familie is. Jos wilde bespreken welke banen in loondienst een optie voor hem zouden zijn. Hij zat met zijn ziel onder de arm in het gesprek. Hij gruwelde bij de gedachte aan elke baan die we als optie bespraken. De zorgen waren van zijn gezicht af te lezen. De prijzenoorlog in de supermarkten maakte dat hij steeds minder betaald kreeg voor het werk dat hij doet. Dit in combinatie met de constante druk om te innoveren om aan alle normen te voldoen, maakte dat Jos en zijn gezin steeds moeilijker rond konden komen.