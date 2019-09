Het Beek en Donkse Create! is de Ikea van de festivalwereld

Een kasteel, zeppelin, jungle of een complete skyline, de decors op festivals worden steeds indrukwekkender en groter. Vroeger stonden artiesten gewoon op een podium. Tegenwoordig creëren de organisatoren er een hele beleving om heen. Het lijkt wel of het steeds imposanter moet. Op Parookaville bouwde Create! uit Beek en Donk een decor van tweehonderd meter breed en 28 meter hoog.

Het bedrijf van Bjorn Berkers maakte in het festivalseizoen verder decors voor onder andere Lakedance, Wish en Dominator. Dat is slechts een beperkte opsomming van alle festivals waar Create! voor werkte. In het afgelopen festivalseizoen, dat eind augustus eindigde, bouwden de medewerkers van het bedrijf 35 decors voor 25 festivals. ,,We zijn een creatief productiebureau, we maken creatieve ideeën uitvoerbaar. Veel festivals hebben vaak al een ontwerp liggen van wat ze willen hebben. Ze hebben alleen geen tijd om het zelf te doen of ze weten niet hoe ze het moeten aanpakken, dan zijn ze bij ons aan het juiste adres."

3D-model

Volledig scherm Bjorn Berkers © FotoMeulenhof Create! maakt de decors, bouwt ze op en breekt ze af. ,,We kunnen een deel doen, maar ook het totale proces. Als een klant akkoord is met onze prijsopgave maken we een 3D-model van het ontwerp. Vervolgens gaan we het maken. De basis van een decor is hout, maar we gebruiken allerlei soorten materialen zoals stof en piepschuim, maar ook bijvoorbeeld verwarmingsbuizen. In het hoogseizoen ligt er bij ons meer aan materialen dan bij de gemiddelde bouwmarkt. Vervolgens vervoeren we het decor naar het festivalterrein en zetten het daar in elkaar. Dat is dan pas voor het eerst, we hebben geen ruimte om dat al een keer te doen. Het in elkaar zetten alleen al duurt vijf tot vijtien werkdagen. Het totale proces duurt zo'n twee maanden bij een groter project. Na afloop van het festival breken we het weer af. De materialen zijn van de organisator, maar die gooien het vaak weg. Zonde, maar er is geen ruimte om het op te slaan. Laatst hadden we 24 trailers vol met materialen nodig voor één podium. Maar ja, klanten willen iets unieks."

Nederlandse artiesten

Die klanten zijn voornamelijk organisatoren van festivals in Nederland, maar ook daar buiten. Zo stonden bouwwerken van Create! in België, Duitsland, Engeland, Oostenrijk en Mexico. ,,We volgen de muziek. Nederlandse artiesten gaan de wereld over. Zij gaan voor en wij volgen, want in het buitenland krijgen ze de festivalmarkt steeds beter door. Het gaat niet meer alleen om de muziek, want iedereen kan artiesten boeken. Uiteindelijk worden de artiesten steeds minder belangrijk. Bij festivals moet het gaan over de sfeer, de beleving, het totaalplaatje en daar hoort een decor bij. We merken dat er steeds meer vraag naar is. In sneltreinvaart zijn we één van de grotere decorbouwers geworden. We onderscheiden ons met onze voorbereiding. Aan de hand van onze tekeningen kan iedereen het decor in elkaar zetten. We zijn de Ikea van de festivalwereld."

Drie jaar geleden begon hij met Create!, nadat hij was gestopt bij decorbouwer Stagekings. Het bedrijf waar Berkers mede-eigenaar van was. ,,We hadden een verschillende visie, maar ik geloofde wel in het concept en de toekomstverwachtingen. Daarom ben ik zelf met Create! begonnen." Berkers wil zich echter niet beperken tot alleen festivals. ,,Van maart tot eind augustus is het bij ons hoogseizoen. We werken dan niet alleen met de negen mensen in vaste dienst, maar ook nog eens met zo'n 45 freelancers. De rest van het jaar is het rustig. Onze pieken zijn hoog, maar de dalen diep. In de zomer moeten we een marathon lopen in anderhalf uur, terwijl we daar in de winter drie maanden over mogen doen. We willen stabieler worden. Daarom richten we ons ook op standbouw, merkactivatie en bouwen we ook tijdelijke decors voor pretparken als de Efteling en Toverland." Een voorbeeld daarvan is de duikshow 'The Battle of Port Laguna' in Toverland. Zo is het decor met schip gemaakt door het bedrijf uit Beek en Donk.

Genieten