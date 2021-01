Het eerste loonstrookje van 2021, valt het mee of tegen? Bereken het hier

Met derde topvrouw is Raad van Toezicht TU/e compleet

12 januari EINDHOVEN - Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is benoemd in de Raad van Toezicht van TU/e. Die is met vijf leden weer compleet en passend in het beleid van de TU/e, de vrouwen zijn in de meerderheid.