‘Het huis kochten we inclusief poes en auto’

Gerdie: ,,Afgelopen zomer hebben we twee weken vrij genomen om in een strandtent te werken. Dat stond op onze bucketlist: ‘werken in een strandtent voor ons 50ste’. We verdienden 9,80 euro per uur en kregen nog wat fooi.”



Marc: ,,Overdag keihard werken, ’s avonds een juttertje onder de sterrenhemel op het verlaten strand en daarna moe je tent inrollen.”



Gerdie: ,,Het was een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan. Van wat we daar hebben verdiend, willen we eten in het meest bekroonde restaurant ter wereld, Noma in Kopenhagen.”



Marc: ,,Die luxe zouden we ons anders niet veroorloven.”



Gerdie: ,,Ik vind dat we dat geld aan iets speciaals moeten uitgeven. Aan een bijzondere beleving.”



Marc: ,,Duur uit eten gaan doen we hooguit drie keer per jaar.”



Gerdie: ,,Maar zó’n duur restaurant hebben we nog niet eerder bezocht.”



Marc: ,,Meestal eten we in restaurantjes waar ook gerechten van 10 euro op de kaart staan. Of we halen wat op evenementen, of uit de kantine op ons werk.”



Gerdie: ,,Zelf koken doen we maar zo’n twee keer in de week.”