Het is nogal onlogisch om een energieslurpend datacenter naar ons overvolle landje te halen

En toen had Facebook ineens interesse in Zeewolde. Of all places. Amper vier decennia geleden was het dorp niet veel meer dan een gemeentehuis, een politiebureau en een basisschool tussen het riet, met een weg naar de haven. De eerste Zeewoldenaren waren er pas halverwege de jaren 80 komen wonen. Maar nu had de Amerikaanse techgigant plots haar oog vallen op de saaiste, uh jongste, gemeente van Nederland, om er een gigantisch datacenter neer te plempen.