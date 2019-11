‘Het kapitalisme is aan reparatie toe’, vindt de overgrote meerderheid in de bomvolle zaal waarin ik vrijdag zat.

Nee, dit is geen bijeenkomst van de linkse kerk, geen bedompt vakbondszaaltje en ook geen Tegenlicht napraatsessie.



Dit is de Nederlandse economendag, die Klaas Knot ‘s ochtends opende. Een paar honderd economen debatteerden hier op het scherpst van de snede, want er is heel wat aan de hand in de wereld en ook hier.



Waar we vorig jaar nog voorzichtig spraken over een economisch onbehagen, zijn we nu toe aan de grote vraag: is ons kapitalistisch stelsel zelf soms het probleem? Is het aan reparatie toe?