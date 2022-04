Het ondernemerschap in Nederland heeft op charme nogal ingeboet

Ruim een miljard euro beschik­baar voor 'tweede ASML' voor ontwikke­ling nieuwe 'lichtchips' in Eindhoven

EINDHOVEN - Overheid, universiteiten en bedrijven steken 1,1 miljard euro in ‘lichtchips’, nieuwe technologie die moet uitgroeien tot een ‘tweede ASML’. De grote zak geld moet de komende jaren duizenden banen opleveren, met name in Zuidoost-Brabant.

14 april