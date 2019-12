Het succes van Swapfiets: van 40 naar 180.000 fietsen met blauwe voorbanden

Elke Nederlander heeft wel een eigen fiets in de schuur staan. Tenminste, dat was altijd het geval. Door de opkomst van leen- en abonnementsfietsen is dat eigen bezit geen zekerheidje meer. Met name in steden rijden steeds meer stalen rossen rond met een blauwe voorband. Hét handelsmerk van Swapfiets, het bedrijf dat vijf jaar geleden door een groepje TU-studenten uit Delft is opgericht. In bijna 70 steden in Nederland, België, Duitsland en Denemarken kun je een abonnement op Swapfiets nemen.