Het verhitte debat over almaar langer doorwerken voor zware beroepen slaat nergens op

VIDEO Bijna duizend spiegelhou­ders van VDL ETG Projects voor me­ga-telescoop in Chili

7:42 EINDHOVEN - Astronomen en sterrenkundigen over de hele wereld kijken er naar uit. Scherpe beelden uit de verste uithoeken van het heelal gemaakt met de extreem grote telescoop (ELT) op een 3000 meter hoge berg in Chili. Maar voordat deze bijna een miljard euro kostende installatie van de Europese Zuidelijke Sterrewacht (ESO) in 2024 in gebruik wordt genomen, moet er veel werk verzet worden. Onder andere bij VDL ETG Projects in Eindhoven.