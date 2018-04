Het 'ziekmakende' werkregime bij PostNL: elke 4 seconden een pakketje sorteren

Messcherpe targets, korte pauzes, fysiek zwaar werk. Wie dacht dat dergelijke taferelen zich slechts bij webgigant Amazon in de VS voordoen, heeft het mis. In de Hollandse polder gaat het er bij PostNL niet veel anders aan toe, claimen pakketsorteerders en vakbond FNV.



,,Ik moet 854 pakjes per uur verwerken, sorteren en afhandelen”, vertelt sorteerder Suzanne Hertog. De dertiger werkt sinds een jaar op PostNL-depot in het Groningse Kolham. Samen met tientallen collega’s voerde ze vanmiddag actie voor een fatsoenlijk loon, meer pauzes en een vast dienstverband.



Hertog is trouwens niet haar echte naam, op uitdrukkelijk verzoek is in dit stuk een pseudoniem gebruikt. Haar echte naam is bij de redactie bekend.



Die 854 te sorteren pakjes – elke 4,2 seconde één - is het absolute minimum, zegt ze. ,,Zelf zit ik er boven en ben ik een van de snellere medewerkers in het depot.” Hertog noemt de productietarget ziekmakend. ,,Het ziekteverzuim ligt hoog. Veel collega’s kampen met rugklachten, schouder- en elleboogproblemen, polsklachten.” Het loon - onder de tien euro per uur als ze voor zes uur wordt opgeroepen - is ook bepaald niet riant.