‘Hete hangijzers bij fusie Air France en KLM bewust gemeden’

In de eerste jaren na de fusie tussen KLM en Air France in 2003 zijn een aantal moeilijke dossiers bewust vooruit geschoven. Vragen over verdere integratie van bijvoorbeeld de financiële afdelingen van beide bedrijven, en over een samengaan van de vloot, zijn destijds bewust uit de weg gegaan. Dat zegt Leo van Wijk, tussen 1997 en 2007 topman van KLM in een interview met Zakenreis.nl.

,,De makkelijke dingen zijn gedaan”, zegt Van Wijk. ,,Die hebben Spinetta (de toenmalige baas van Air France-KLM, red.) en ik voor onze rekening genomen en die hebben we heel goed gedaan. Maar nu liggen de moeilijke dossiers op tafel. Daar moeten nieuwe antwoorden op worden gevonden.”

Het vooruit schuiven van de moeilijke dossiers was niet per ongeluk. ,,Eerlijk toegegeven: een aantal complexe zaken hebben we bewust naar voren geschoven. Toen ik na drie jaar uit de directie stapte en Spinetta na vijf jaar, hadden we die vragen niet aan de orde gesteld.”

Volgens Van Wijk drong hij in 2003 eerst aan op een zelfstandige groei van KLM, dat door het samengaan met Air France ‘een grotere vijver kreeg om in te vissen’. Die keuze betaalde zich voor KLM uit: het bedrijf groeit vooral de laatste jaren hard, veel harder dan Air France. Daar is in Nederland veel wrevel over, maar volgens Van Wijk is het deels logisch, omdat KLM plots veel meer mogelijkheden kreeg.

Uit elkaar

Desgevraagd stelt Van Wijk in het interview met de reiswebsite dat KLM ‘juridisch en theoretisch’ kán worden losgekoppeld van Air France, als de Fransen eraan meewerken. Maar het is geen goed idee, stelt de oud-topman, die ook lange tijd commissaris is geweest bij Ajax en nu in Portugal woont. ,,Voor KLM zou het desastreus zijn. Waar moeten we naartoe?”

Daarom 'moeten’ Air France en KLM samen uit de huidige problemen komen, zegt Van Wijk. ,,Er is geen reëel alternatief.”

Van Wijk constateert dat de uitgangssituatie niet meteen veel vertrouwen biedt, vooral waar het de onderlinge verhoudingen betreft. ,,De chemie is voor een belangrijk deel weg,” daarbij vermoedelijk verwijzend naar de gespannen band tussen de Nederlandse topman Pieter Elbers en groepstopman Ben Smith. Die maken er geen geheim van dat hun band strikt zakelijk is.

Ook de recente aandeleninkoop door de Nederlandse staat draagt bij aan de spanning. ,,Het zal de verhoudingen voorlopig eerder verslechteren dan verbeteren en de invloed mogelijk vooralsnog minder effectief maken: meer aandelen betekent lang niet altijd meer invloed.”

Om verder te komen moet er volgens Van Wijk een 'duidelijk en helder plan’ komen waarin de vraag beantwoord wordt hoe beide partijen met elkaar verder gaan. ,,De onderwerpen moeten centraal staan, niet de machtsvraag. Als je het machtsspel gaat spelen, loopt de discussie vast.”