Heyday uit Eindhoven, voortgekomen uit Philips, neemt Trots uit Zwolle over

Beide houden zich bezig met dienstverlening aan bedrijven en instellingen als het gaat om zaken als schoonmaak, beveiliging, kantine, recepties en beheer en onderhoud van techniek. Heyday, met circa tweehonderd personeelsleden, doet alleen de organisatie en aansturing hiervan en Trots, met circa driehonderd mensen, levert ook personeel.

Door de samenvoeging ontstaat er een groot bedrijf met een omzet van circa 130 miljoen euro per jaar. Na de zomer komt het bedrijf met een integratieplan en dan zal duidelijk worden of het hoofdkantoor in Eindhoven zal groeien en of er een locatie in Zwolle blijft gehandhaafd. Het bedrijf verwacht niet dat er als gevolg van de fusie ontslagen vallen.

Winst

Volgens topman Bob Mols van Heyday is zijn bedrijf, nadat het in 2016 en 2017 in de rode cijfers was geraakt, inmiddels financieel gezond. „We hebben een moeilijke periode achter de rug, maar in de eerste helft van dit jaar hebben we weer winst gemaakt. Zelf kwam ik een jaar geleden in dit bedrijf en toen was er een reorganisatie gaande die we hebben voortgezet en die ons weer gezond heeft gemaakt.” Tijdens die reorganisatie is vorig jaar ongeveer een vijfde van het personeel afgevloeid.

Bob Mols zegt vele mogelijkheden van groei van het bedrijf te zien. „De reorganisatie hield ook een nieuwe strategie in, waar een ambitieuze groei bij hoort. Die bereiken we door dingen beter te doen. We hebben sindsdien al vier grote nieuwe klanten, waaronder Prorail en Greenport Venlo. Bovendien groeien onze opdrachtgevers, waardoor ze meer diensten afnemen. Nieuwe overnames sluit ik niet uit, maar niet in het komende half jaar.”

Innovatieslag