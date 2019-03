Hightech toeleverancier Frencken in Eindhoven ziet ook dit jaar groei

Een iets afvlakkende groei. Verder wil topman Fokko Leutscher van Frencken Europe in Eindhoven niet meegaan in de berichten dat het slechter zou gaan met de hightech maakindustrie. „Een stijging in de omzet zoals in 2018, naar rond de 155 miljoen euro van 127 miljoen een jaar eerder, dat zullen we dit jaar niet halen. Dat was met 22 procent uitzonderlijk. Maar de groei zal dit jaar nog wel duidelijk doorzetten verwacht ik.”