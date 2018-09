Hightech wil aan de slag met mobiliteit in nieuwe Agenda

Mobiliteit is toegevoegd aan de hoofdthema's Klimaat (inclusief energie), Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid die al eerder werden genoemd in de Kennis en Innovatie Agenda. Het nieuwe exemplaar, met een looptijd tot 2021, werd gepresenteerd in de Brabanthallen in Den Bosch voor ruim 200 ondernemers in de hightech sector.

Aansluiten bij de overheid

Directeur Fred van Roosmalen van Holland Hightech zei dat de hightech bedrijven met deze thema's goed aansluiten op de overheid. „Die heeft ons een aantal maatschappelijke thema's gegeven waarop we ons moeten richten, zoals het mogelijk maken van de energieomslag. Ons werk aan Mobiliteit sluit daar rechtstreeks op aan als we slimme toepassingen ontwikkelen voor auto's, trucks, vliegtuigen en scheepvaart.”

Het aansluiten op die maatschappelijke thema's is van belang omdat de overheid zijn subsidies daarop richt. Directeur Innovatie Michiel Sweers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zei gisteren dat bovenop de gelden voor het topsectorenbeleid dit kabinet hiervoor 400 miljoen euro extra over heeft. „Dit kabinet vindt investeren in innovatie van groot belang en wil dat langs de maatschappelijke thema's laten lopen. Behalve energie en duurzaamheid zijn dat landbouw, water en voedsel, gezondheid en zorg en veiligheid. Bovendien hebben we een aantal sleuteltechnologieën aangegeven, zoals fotonica, nanotechnologie en quantumtechnologie, die daarbij een rol zouden moeten spelen.”

Nog meer samenwerken

Boegbeeld Marc Hendrikse, topman van NTS-Group, gaf aan dat enkele van die sleuteltechnologieën een grote potentie hebben. „Neem fotonica, maar ook robotica en slimme productiemethodes. Het vergt van ons dat we nog meer samenwerken dan we al doen. Ook moeten we kleinere bedrijven er beter bij betrekken. We gaan deelagenda's opstellen om die onderdelen goed uit de verf te laten komen.”