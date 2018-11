Hightechbedrijf AME in Eindhoven groeit in het jaar waarin de oprichter overlijdt

Iedereen luisterde ademloos tijdens het kerstdiner eind vorig jaar bij Applied Micro Electronics (AME). Grondlegger en drijvende kracht achter het Eindhovense bedrijf Marc van Sloun sprak zijn personeel, verzwakt als hij was door een hardnekkige hersentumor, nog één keer toe. Financieel directeur Marlies Theelen (30) herinnert zich hoeveel indruk hij maakte bij zijn toehoorders. "Hij vertelde heel mooi over zijn trots over wat we met zijn allen hebben opgebouwd. Hij hoopte dat we dat met dezelfde energie zouden voortzetten."