Hoe broers Marcel en Marco vorig jaar zeker 750.000 plastic flessen hebben bespaard

David Suddens is een blij man na overname Vlisco, eindelijk heeft topman een keer goed nieuws

9 juni HELMOND - David Suddens klinkt als een blij man. Voor het eerst sinds hij in 2015 in dienst trad als topman van het Helmondse textielbedrijf Vlisco heeft hij een keer goed nieuws te melden. ,,Dit is de eerste keer dat ik niet tegen het personeel hoef te zeggen dat de schuldeisers aan de deur blijven kloppen, dat we geen geld meer in kas hebben en dat we eigenlijk diep in de problemen zitten”, bevestigt hij die blijdschap.