Hoe Dirk Scheringa zich verslikte in zijn grote crypto-avontuur

ASML in Veldhoven helpt Belgische partner bij productie van middel om kanker te vinden

19 oktober VELDHOVEN - Het instituut voor radio elementen (IRE) gaat flink investeren in een bij ASML ontdekte technologie. De Belgische instelling gaat één of twee productielijnen van zogeheten medische isotopen (molybdeen 99) opzetten. De technologie hiervoor werd als ‘bijvangst’ ontwikkeld in de laboratoria van ASML.