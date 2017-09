Hoe kom ik in godsnaam nog aan een mini-Super Nintendo?

Je kan ook een gokje wagen bij buitenlandse verkoopsites. Zo kan je via Stockinformer een lijstje krijgen van bijvoorbeeld grote Britse winkels waar je het kan proberen. De vraag is dan alleen nog of ze verzenden naar Nederland, wat een kwestie van uitproberen wordt. Let dan ook op of andere stopcontacten gebruikelijk zijn in het land van afkomst dan in Nederland en zoek op zolder die reisstekker die je nog hebt liggen.



Bestellen uit Amerika is ook een optie, vooral nu de dollar op het laagste punt in tijden staat. Voor diegenen met een nostalgische bril op is het dan wel even slikken dat ze niet de Nintendo binnenkrijgen die ze hadden verwacht. De Super Nintendo zag er bij de lancering in 1991 in Amerika anders uit dan in Japan en Europa, namelijk een hoekig ontwerp met paarse elementen. De inbegrepen spelletjes zijn dan wel weer hetzelfde. Het spellenaanbod in de Japanse versie verschilt wel van de westerse versies.