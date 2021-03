Hoe Leiden in vaccin-hotspot veranderde: vandaag viert vlaggenschip Janssen (hopelijk) feest

Reorganisa­tie Neways kost 350 banen: ‘Waakzaam’ Sons elektroni­ca­be­drijf let ook dit jaar op kosten

26 februari SON - Bij elektronicabedrijf Neways verdwijnen niet 250 maar 350 banen. Volgens financieel bestuurder Paul de Koning is geen sprake van een nieuw reorganisatieplan maar is het banenverlies ‘een beetje ruimer’ uitgevallen, zo zei hij vrijdag in een toelichting op de jaarcijfers.