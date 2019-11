Hoe ons land op het nippertje aan financiële ramp ontsnapte

Neem ons even mee terug. Wat gebeurde er ook alweer in 2008?

,,In september 2008 viel de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers om en dat was het begin van een wereldwijde financiële crisis. In Nederland begon het met het onzalige bod op ABN Amro door het bankentrio Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander. Vooral Fortis kreeg door de crisis de financiering voor de overname niet rond. Uiteindelijk moest de Nederlandse staat ABN Amro en Fortis Nederland redden door ze over te nemen. Ongeveer op diezelfde dag stond ING op de stoep bij De Nederlandsche Bank omdat deze grootbank diep in de problemen zat. De crisis sloeg keihard toe, maar dat besef was nog niet doorgedrongen bij de toezichthouders.’’