Hoe verslaafd ben jij aan je werk? Doe de werkdruk(g)stest

OP DE WERKVLOERDe werkvloer lijkt wel één grote gebruikersruimte. Want werk is de verslaving van deze eeuw, vinden onderzoekers. Om te weten of je tot de risicogroep behoort, hebben de onderzoekers zeven alarmbellen op een rij gezet.

Grootgebruikers hebben ontwenningsverschijnselen, stemmingswisselingen en terugval. Vijftig uur per week werken, is geen uitzondering. Ze slaan vaak maaltijden over en geven aan dat ze zich mentaal minder goed voelen. Hoe kom je erachter of jij ook werkverslaafd bent?

Vink alvast even af: 1. Je bedenkt hoe u meer tijd kunt vrijmaken om te werken. 2. Je bent meer tijd kwijt met werken dan u van plan was. 3. Je werkt om schuldgevoelens weg te poetsen of gevoelens van neerslachtigheid, hulpeloosheid of angst. 4. Je kreeg het advies minder hard te werken, maar daar heeft u nog niets mee gedaan. 5. Je raakt gestrest als u niet mag werken. 6. Je geeft vanwege het werk hobby's, bewegen en/of vrije tijd weinig prioriteit. 7. Je werkt zo hard dat het een negatieve invloed heeft op uw gezondheid.

Deze test is ontwikkeld in Noorwegen. Daar proberen wetenschappers een meetmethode op te zetten. Ze schatten in dat zeker 8,3 procent van de Noren werkverslaafd is.

En uit onderzoek onder 16.426 werkenden bleek dat werkverslaafden hoger scoren op psychiatrische symptomen dan niet-werkverslaafden. Het gaat dan om zaken als ADHD, dwangstoornissen en depressie. Extreem werken zou daarmee een psychologische achtergrond kunnen hebben. Misschien leidt die tot werkverslaving of triggert te hard werken juist deze problemen. Daar wordt nog op gestudeerd.

Vooral zeer gemotiveerde werknemers die hoge eisen aan zichzelf stellen worden workaholics, zo zagen andere onderzoekers. Dat is extra wrang, nu we weten dat grote bedrijven als McKinsey hier willens en wetens mensen op uitzoeken, vertelde de Engelse professor Laura Empson mij eens. Zij vergeleek sommige bazen met drugsdealers.

Ten slotte de uitslag van de werkdrugstest. Is het antwoord op zeker vier van de alarmbellen 'vaak' of 'altijd', dan zit je psychisch en fysiek in de gevarenzone. Kun je nog zonder? Junks zeggen altijd ja. Dat heet ontkenning. Stel de vraag daarom aan jouw omgeving. Wie weet is vandaag de dag dat je eigen slavernij afschaft.