Hoe zeewier kan helpen om de klimaatcrisis aan te pakken

Océ in Venlo moet 60 miljoen euro bezuinigen

5 november VENLO - Océ moet meer gaan bezuinigen dan eerder bekend was. Het management van de noodlijdende Venlose printerfabrikant werkt aan een kostenreductieprogramma van 60 miljoen euro. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2018 dat Océ Holding heeft gepubliceerd. Océ heeft veel toeleveranciers in de regio Eindhoven.