Hoeveel abonnementen heb jij? Zo zeg je ze op

Investeer­ders voor 3D-filmstudio in Eindhoven­se Effenaar

14:40 EINDHOVEN - Het bedrijf achter de nieuwe 3D-filmstudio in de Effenaar in Eindhoven heeft twee investeerders aangetrokken. Ingenieursbureau Antea Group en IT-dienstverlener Centric nemen een minderheidsbelang in 4DR Studios, dat is gestart door Dutch Rose Media.