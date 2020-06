Hoezo corona? Honderden Nederlanders kopen tickets voor groot festival waar 30.000 bezoekers komen

Ostfest is de officiële promotor en bemiddelaar voor de Nederlandse kaartverkoop van grote Europese festivals als Sziget Festival, Balaton Sound en Exit Festival. Normaal gesproken biedt het bedrijf in samenwerking met partijen diverse busreizen naar het festival in Servië aan, maar vanwege de coronacrisis wordt daar dit jaar van afgezien. ,,Exit is dit jaar niet zonder risico’s en om die reden willen we geen rol spelen in de promotie van het festival.”

De kaartverkoop helemaal blokkeren ziet Ostfest evenmin zitten. ,,We willen de Nederlanders wel de ruimte geven om zelf hun afwegingen te maken. We wijzen onze klanten erop dat ze zelf volledig verantwoordelijk zijn voor hun reis en dat een bezoek aan het evenement zeker niet zonder risico’s is. We zijn ons er goed van bewust dat het in veel situaties niet wenselijk is om met vele duizenden mensen op een terrein bij elkaar te staan. Dat proberen we te vertalen op onze website, waar alle promotie voor het festival zo goed als is verdwenen.”

Advies ministerie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders op om goed na te denken of het wel verstandig is om in augustus af te reizen naar Novi Sad, de stad in Servië waar de festiviteiten plaatsvinden. Viroloog Bert Niesters vindt het onbegrijpelijk dat de organisatie achter het bij Nederlandse jongeren populaire evenement de jubileumeditie door laat gaan deze zomer.

,,Het is niet alleen gevaarlijk voor jezelf, maar ook voor anderen. Bijna alle experts gaan ervan uit dat er een tweede golf aan zit te komen. In sommige landen is er zelfs al zo’n uitbraak gaande, zoals in Duitsland. Daar hebben ze tot eind oktober helemaal geen evenementen. Hier is ook geen Pinkpop en Lowlands. Is Nederland dan zo dom en Servië zo slim?”

Baken van licht

De evenementenmakers achter Exit Festival krijgen de volledige steun van de Servische regering, al zijn ze zich er wel van bewust dat deze beslissing een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. ,,Met alles wat er zich nu afspeelt in de wereld, lijkt de sociale boodschap van Exit even belangrijk als twintig jaar geleden”, laat ceo Dušan Kovačević in een verklaring weten. ,,Toen streden we voor een ‘exit’ van het onderdrukkende regime en vochten we voor vrede en vrijheid in Servië en de Balkan.”