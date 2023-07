Hoge kosten en slecht onderhoud: driekwart VvE's ontevreden over beheerders

Er is veel mis met de beheerders van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Drie op de vier VvE’s heeft klachten over het beheer, zoals hoge kosten, slecht onderhoud of rammelend financieel beheer.

Dat blijkt uit een peiling die Vereniging Eigen Huis (VEH) onder haar leden heeft gehouden. In totaal reageerden 518 VvE’s. Drie op de vier meldt problemen met de beheerder. Een kwart is juist positief. ,,We schrikken van het aantal klachten’’, zegt Cindy Kremer, directeur van VEH.

Nederland telt zo’n 125.000 VvE’s en ruim de helft daarvan heeft het beheer uit handen gegeven. Dan gaat het om bijvoorbeeld het onderhoud, de administratie of het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering. Maar een kwart van de VvE’s die zich meldden bij VEH heeft ook het bestuur uitbesteed aan een beheerder.

Dat uitbesteden van het bestuur noemt VEH zorgelijk. Zeker omdat het zicht op de financiën dan weg is. ,,We hebben ook een aantal klagers gehad die vermoeden dat er fraude is gepleegd. Anderen melden dat de VvE betalingsachterstanden heeft’’, somt een woordvoerder van VEH op.

,,Wij adviseren daarom goed zicht te houden op de financiën. Dat kan door bijvoorbeeld twee handtekeningen te vragen bij uitgaven, een van de beheerder en een van de VvE. Of stel een kascommissie in die de financiën controleert.’’

Gebrekkige communicatie

De meest gehoorde klacht gaat over de gebrekkige communicatie door beheerders. Ze geven weinig of geen informatie, nemen beslissingen op eigen houtje of zijn slecht bereikbaar voor vragen en klachten. Ook twijfelen appartementseigenaren vaak of beheerders wel voldoende kennis hebben over onderhoud of het voeren van een administratie.

Een probleem is dat beheerder een vrij beroep is. ,,Dat betekent dat iedereen zich VvE-beheerder mag noemen en zijn diensten mag aanbieden. Maar ook dan mag je verwachten dat het werk naar behoren wordt uitgevoerd’’, zegt Kremer.

Als dat niet gebeurt, valt het vaak nog niet mee om een andere, betere beheerder te vinden. Vooral voor kleine VvE’s, tot vijf appartementen, kan de zoektocht moeizaam zijn. Kleine VvE’s zijn financieel niet zo interessant voor beheerders. Dat betekent dat ze die liever niet als klant willen, of er zoveel als klant nemen dat de dienstverlening aan individuele VvE’s in gevaar komt.

Bij nieuwbouw wordt de beheerder vaak aangedragen door de bouwer of projectontwikkelaar. Maar kleine VvE’s moeten zelf op zoek. ,,Dan is het vaak een moeizame zoektocht naar een nieuwe beheerder’’, zegt een woordvoerder van VEH.

Gesprek

De belangenbehartiger voor huiseigenaren adviseert VvE’s om in gesprek te gaan met de beheerder om de communicatie te verbeteren. Dan kunnen afspraken worden gemaakt over informatie-uitwisseling en het beheer en onderhoud van het pand.

VEH wil met name de kleine VvE’s ondersteunen. Door ze elkaar tips te laten geven bijvoorbeeld. Dan kan het gaan om tips voor goede beheerders of voor het onderhandelen met een beheerder.

Daarnaast is het van belang dat VvE’s zich bewuster worden van het belang van een goede beheerder. Nu blijven VvE’s vaak aanmodderen met een beheerder waar ze eigenlijk niet tevreden over zijn. Door informatie te delen moet het gemakkelijker worden goede afspraken te maken, of over te stappen op een andere beheerder.