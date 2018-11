Hogere zorgpremie: meer mensen gaan shoppen

Verzeke­raars bezorgd over record: dit jaar al 3000 auto's in vlammen opgegaan

7:25 In de eerste negen maanden van dit jaar zijn bijna 3000 auto's in brand gevlogen, de meeste branden werden aangestoken. Dat is het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar, en het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen. Zeven op de tien auto’s zijn verzekerd tegen branden. De eigenaren hebben een WA-plus of allrisk-verzekering.