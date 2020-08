Holland Casino boekt miljoenenverlies door sluitingen

Rel in de VS: Phi­lips-baas opgeroepen voor hoorzit­ting over 'te dure ademappara­ten’

24 augustus EINDHOVEN - De politieke rel die in de VS is ontstaan over de megadeal die Philips sloot met de Amerikaanse regering voor levering van beademingsapparatuur krijgt een staartje. Er komt een hoorzitting waarvoor de hoogste Amerikaanse Philips-baas opgeroepen is.