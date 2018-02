Hollandse Meesters verminderen stress bij patiënten

Met een koptelefoon op lig ik te luisteren naar klassieke muziek uitgevoerd door het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Ondertussen wordt er voor mijn ogen een schilderij uit het Rijksmuseum laag voor laag opgebouwd en zie ik een vredig landschap ontstaan. Mijn gedachten komen los van de MRI-scanner waar ik in lig. Ik ervaar de positieve invloed van een rustige omgeving met muziek en beeld. En dat is precies wat Philips met deze ervaring wil bereiken.

Rustgevende omgeving

Ambient Experience noemen ze die bij Philips. Het concept bestaat uit een combinatie van beeld, muziek en dynamisch licht. Dynamisch licht, geluid, kleur en beeld zorgen volgens Philips voor een positieve en rustgevende omgeving voor patiënt en personeel. Een aangename omgeving die zoveel mogelijk stress wegneemt bij patiënten. Veel mensen zijn angstig of onrustig en bewegen daardoor in de scanner, waardoor de scans niet goed zijn. Een op de vijf scans moet opnieuw gemaakt worden. Wanneer patiënten rustig zijn, kan dat aantal ver naar beneden worden gebracht. Dat is fijner voor de patiënt, maar ook voor de medische staf die makkelijker en sneller kan werken. Het scheelt bovendien veel tijd en daarmee kosten. Ambient Experience wordt inmiddels in meer dan 1.250 ziekenhuizen en zorginstellingen toegepast.

Thema's

Met de nieuwe scanner, de Ingenia Elition 3.0T MRI die al een aantal weken in gebruik is in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, wordt een nieuwe ervaring binnen de Ambient Experience geïntroduceerd. Vanaf nu kan de patiënt zelf een thema kiezen dat bij hem past en waarbij beeld en geluid op elkaar zijn afgestemd. De beleving wordt versterkt met een oplossing in de tunnel van de scanner zelf. Patiënten kunnen via een spiegel in de tunnel beelden bekijken die op de achterwand worden getoond. De muziek wordt via een koptelefoon beluisterd. De combinatie van muziek en kunst leidt de patiënten af en maakt ze rustig. Net als het tijdsbalkje dat onder in beeld waarop is te zien hoe lang de scan nog duurt. Dat patiënten dat weten, vermindert hun stress.

Hollandse Meesters

Een speciaal thema is Hollandse Meesters, het resultaat van een samenwerking tussen Philips, Academisch Medisch Centrum (AMC), Erasmus Medisch Centrum, Rijksmuseum en Rotterdam Philharmonisch Orkest. Het Rijksmuseum selecteerde negen rustgevende landschappen, waaronder een van Rembrandt, want Nederlands beroemdste schilder mocht in er natuurlijk niet in ontbreken. De landschappen worden getoond op de manier waarop een MRI-scan ontstaat: ze worden langzaam opgebouwd; stapsgewijs om de aandacht vast te houden. Het Rotterdam Philharmonisch Orkest zocht bij alle werken rustgevende muziek. Hollandse Meesters is een van de veertig thema's die Philips op termijn wil gaan aanbieden, afgestemd op de voorkeuren van verschillende leeftijden en culturen.

Artikel loopt verder onder de foto

Volledig scherm Via een spiegel op de kap om het hoofd van de patient in de MRI-scanner kan de patient de beelden zien op de wand. © Philips

Scanner

Het AMC is het eerste ziekenhuis met het Hollandse Meesters Ambient Experience-thema en één van de klinische partners met wie Philips de Ingenia Elition 3 Tesla MRI-scanner heeft ontwikkeld. Met de nieuwe scanner kunnen door een nieuwe versnellingstechnologie onderzoeken substantieel sneller worden gedaan, zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Ook heeft de scanner nieuw ontwikkelde bedieningspaneel en speciale sensoren die de ademhaling van de patiënt tot in het kleinste detail in de gaten houden. Deze helpen het personeel de voorbereiding voor een scan tot één minuut te beperken. Met behulp van kunstmatige Intelligentie (AI) wordt het ziekenhuispersoneel geholpen bij de planning, het scannen en het verwerken van de onderzoeken. Door gebruik te maken van nieuwe materialen kon de tafel worden uitgerust met een dikker matras voor meer ondersteuning en comfort voor de patiënt. Hierdoor ligt de patiënt veelal stiller, wat helpt bij het maken van een goede scan.

Onderzoek