Honderd elektronische apparaten per gezin

Interview ‘Opeens maatje 38? Laat je niet misleiden door cijfers’

13:36 In ons leven laten we ons volop leiden door cijfers: bij het boeken van een vliegticket, in het pashokje, bij het beoordelen van advertenties. Dat is op zich niet verkeerd, maar we zouden ook heel kritisch naar al die cijfers moeten kijken, vindt econometrist, journalist en schrijfster Sanne Blauw.