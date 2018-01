Honderd vluchten van en naar Schiphol geschrapt vanwege storm

Volgens KLM worden de reizigers die via Schiphol vliegen momenteel geïnformeerd en omgeboekt. Het gaat om 52 vluchten vanaf Schiphol en 52 vluchten vanaf andere Europese bestemmingen naar Schiphol.



Of andere luchtvaartmaatschappijen ook meerdere vluchten annuleren, is nog niet bekend. Transavia heeft vooralsnog één vlucht geannuleerd en één vlucht verschoven. ,,We hopen dat het daarbij blijft", laat een zegsvrouw van Transavia weten. TUI en EasyJet verwachten de vluchten vooralsnog normaal door te kunnen laten gaan.



Reizigers moeten sowieso rekening houden met vertragingen, reageert Schiphol. Zij krijgen het advies om online informatie in te winnen over het wel of niet doorgaan van hun vlucht. Morgen krijgen we aan de kust te maken met een westerstorm met zware tot zeer zware windstoten, aldus de weerdiensten KNMI en Weerplaza. Als gevolg van die storm zal er sprake zijn van beperkte start- en landingsbaancapaciteit op Schiphol.