Honderden miljoenen geclaimd van DAF en andere truckfabrikanten

Miljoenenclaim tegen Philips om vervuiling VS

2 april NEW YORK - Er hangt Philips een miljoenenclaim boven het hoofd wegens jarenlange vervuiling bij een fabriek in de Verenigde Staten. Het lukte de Amerikaanse tak van het medisch technologiebedrijf niet om een rechtszaak over het lekken van de stof dioxaan in Long Island af te wenden.