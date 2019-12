Hondje zwaar toegetakeld door Stafford, eigenaar krijgt smartengeld

Turnaround Advocaten uit Best gaat samenwer­ken met Smink in Amersfoort

16:52 BEST - Turnaround Advocaten uit Best gaat samenwerken met Smink Advocaten uit Amersfoort. Als combinatie verwachten ze beter in staat te zijn om het midden- en kleinbedrijf te bedienen en faillissementen te behandelen.