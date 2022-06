Hongarije blokkeert EU-akkoord over minimumtarief winstbelasting

De EU-ministers van Financiën zouden naar verwachting vrijdag in Luxemburg een akkoord sluiten na signalen dat Polen zijn blokkade zou opheffen. Dat deed het inderdaad tijdens de vergadering. Vervolgens zei Hongarije het compromis over de affaire niet te kunnen steunen.

Polen kreeg eerder deze maand miljarden toegezegd uit het coronaherstelfonds, iets waar de Europese Commissie lange tijd een stokje voor stak. In Brussel deden verschillende verhalen de ronde over het waarom van voorzitter Ursula von der Leyens toegeeflijkheid. Vast staat dat ze onder de indruk is van de massieve Poolse steun aan Oekraïne. Polen ving ruim 3,5 miljoen Oekraïense vluchtelingen op, van wie het merendeel bleef. Het leverde op grote schaal wapens en steunde de meest vergaande sancties tegen Rusland.