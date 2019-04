Hongkongs Techpro komt naar Eindhovense Brainport Industries Campus

De onderdelen van Techpro kunnen als unieke materialen worden ontworpen of voor gebruik in geautomatiseerde assemblageprocessen. Techpro wil voor zijn medische en andere high tech klanten een klasse 7 cleanroom in gebruik nemen op de campus. De Eindhovense vestiging krijgt ook een verkoopafdeling. Techpro Europe stelt dat 90 procent van zijn potentiële klanten in de Brainport-regio is te vinden.