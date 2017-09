Hoofdkantoor Canadese Telecommunicatiebedrijf Clearcable in Eindhoven

Vanuit het Twinning Center op de TU/e campus wil het bedrijf de Europese markt ontginnen. Het bedrijf dat in 2004 werd opgericht en nu zo'n 35 medewerkers telt, is in Canada gevestigd in Hamilton Ontario, een regio waarmee Eindhoven al banden heeft. Hamilton zelf maakt ook deel uit van het Intelligent Community Forum. Dit wereldwijde netwerk van steden en regio's met een centrale denktank riep in 2011 de regio Eindhoven uit tot slimste regio ter wereld. Brainport Development speelde een rol in de vestiging van Clearcable in Eindhoven. "Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van breedbandoplossingen voor het buitengebied", zegt Ruben Fokkema van Brainport Development. "Vanuit dat vraagstuk werkt Clearcable in Canada samen met overheden, net als we in de regio Eindhoven samenwerken."