Hoogbouw geen taboe meer in Nederland

Was hoogbouw lange tijd slechts aan Rotterdam voorbehouden, nu dwingt de woningnood meer en meer grote steden in de Randstad daartoe. Als het aan het Haagse college van B&W ligt, verrijzen er bij station Hollands Spoor vijf hoge gebouwen van zeker 140 meter. Nabij Den Haag Centraal komen er eveneens twee forse woontorens. De gemeente laat de hoogte aan ontwikkelaars: In principe is de sky the limit, zei wethouder Boudewijn Revis (VVD) maandag.



In Amsterdam, lange tijd geen fan, nopen de tot bizarre hoogten gestegen huizenprijzen bestuurders tot de keuze voor hoogbouw. Op Zeeburgereiland verrijzen woontorens tot 125 meter. En zelfs in kleinere steden in de Randstad liggen plannen op tafel. In het qua oppervlakte kleine en daardoor dichtbevolkte Leiden is eind augustus het plan voor een woontoren van 115 meter hoog gepresenteerd.



Klaas de Boer is voorzitter van de Stichting Hoogbouw en constateert dat het tij keert. ,,Veel Nederlanders zien het als aantrekkelijke manier van wonen en als je het goed doet zijn torens in een stedelijke omgeving juist mooi." De Stichting Hoogbouw werd in de jaren '90 opgericht om hoogbouw en de kennis daarover te promoten. ,,Dat was nodig, want buiten Rotterdam waren wolkenkrabbers taboe. Nu niet meer."



