Hoogleraar: ‘Huidige maatregelen zijn economisch extreem schadelijk’

Vr-bril helpt bij traumaver­wer­king: ‘Bril is na sessie vaak kletsnat van tranen’

2 januari Ze zijn in gesprek met zorgverzekeraars over vergoeding van de digitale behandelmogelijkheden waarmee psychologen en andere therapeuten patiënten kunnen helpen bij trauma- en angstverwerking. „Een doorbraak in 2021, waarbij alle behandelaars onze programma’s kunnen gebruiken, daar werken we aan.”