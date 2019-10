Hoogste stijging AOW in 20 jaar: ‘Uitzonderlijke groei’

‘In China produceren is veilig’; D&D in Bergeijk opent nieuwe fabriek in China

16 oktober BERGEIJK - De productie naar China verplaatsen is niet altijd verstandig. In de gevallen dat dit wel zo is helpt D&D Production and Sourcing ondernemers. Dat doet het bedrijf met zijn bureau in Bergeijk en een eind deze maand te openen nieuwe fabriek in het Chinese Jiashan.