Horeca klaar voor hittegolf (maar met de regels nemen ze het iets minder nauw)

Voor horeca-uitbaters en strandtenteigenaren gaat de vlag uit: een hittegolf is in aantocht en dat betekent ongetwijfeld volle terrassen. Laat de gasten maar komen, zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland.

Na maanden op een houtje te hebben gebeten, hoopt de horeca op een lange en warme zomer om het coronaleed wat te verzachten. De start is in elk geval bemoedigend: de komende dagen volgen tropische temperaturen en mogelijk de eerste hittegolf.



Maar kunnen gemeenten en de horeca drukte op de stranden en op de terrassen, met het oog op bijvoorbeeld anderhalve meter afstand, eigenlijk wel aan? Bas de Jong van Strand Nederland denkt van wel. Als projectleider bij het platform voor strandtenten heeft hij veel contact met strandpaviljoens en zijn indruk is dat 90 procent van de stranduitbaters goed voorbereid is op een eventuele massale toeloop.

,,De strandtenten hebben de afgelopen weken al kunnen testen wat wel en niet werkt”, denkt hij. Een deel van de ondernemers heeft, al dan niet in overleg met boa’s en politie, aanpassingen gedaan, zoals het verplaatsen van tafels of duidelijker aangeven van looproutes. ,,Maar de eis om alle regels strikt na te leven, zoals verplichte reservering voor binnen of overal anderhalve meter afstand waarborgen, dat is op sommige punten gewoon niet realistisch meer.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm © ANP

Paspoort

De baas van Koninklijke Horeca Nederland, Robèr Willemsen, deelt dat standpunt. Wat hem zorgen baart, is dat het draagvlak om de regels na te leven rap afbrokkelt. Zoals de afspraak dat gasten in de horeca anderhalve meter afstand tot elkaar houden, tenzij ze tot één huishouden behoren. Daarover zegt hij: ,,Soms zeggen mensen dat ze tot één huishouden behoren, maar je kunt dan moeilijk mensen om hun paspoort of id vragen.”

Volgens hem is het lastig vol te houden, zeker ook omdat tal van onderzoeken uitwijzen dat de kans op besmettingen in de buitenruimte nihil is. ,,Er valt niet uit te leggen dat je in het vliegtuig naast elkaar kunt zitten, maar op het terras niet. De lucht is in het vliegtuig niet verser dan in de buitenlucht.”

Hij benadrukt dat dit ‘geen oproep is om de regels maar te negeren’, maar hij vindt het wel begrijpelijk dat ondernemers en gasten de regels in de horeca minder in acht nemen. Van echte excessen – denk aan grote groepen die op het terras schouder aan schouder staan – is volgens hem geen sprake en hij verwacht niet dat dat soort incidenten gaat plaatsvinden. ,,Ondernemers zijn verstandig genoeg om op zo’n moment in te grijpen.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Drukte op het strand van Scheveningen op tweede pinksterdag. © ANP

Escalatie

De Veiligheidsregio Zeeland, die te boek staat als een strikte toezichthouder op naleving van de regels, deelt de indruk van Willemsen dat het op de meeste plekken goed gaat en er geen sprake is van excessen. De verwachting is dat het zonnige weer de komende dagen daar geen verandering in zal brengen. Portefeuillehouder Handhaving Veiligheidsregio Zeeland, Harald Bergmann, voegt wel toe dat als het escaleert op een terras en een ondernemer er zelf niet uitkomt, hij altijd de politie om assistentie kan vragen.

In Zandvoort hebben ze er alle vertrouwen in dat het gemoedelijk verloopt. Volgens de gemeente houdt iedereen zich goed aan de regels. En mochten er te veel mensen naar het strand komen, dan sluiten ze de wegen of parkeerplaatsen, zoals een paar weken geleden al gebeurde. ,,Als het te druk wordt bij de strandtenten of op de terrassen, dan kunnen mensen altijd nog uitwijken naar het strand. Daar hebben we genoeg van”, laat gemeentewoordvoerster Jessica Grootenboer weten.

Quote Zeeland is gastvrij en uiteraard gaan we eerst in gesprek met de overtreder maar tegen excessen treden we uiteraard op Harald Bergmann, Portefeuillehouder Handhaving Veiligheidsregio Zeeland