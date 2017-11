Hotels Amsterdam peperduur

Caroline Robert ontvangt in Eindhoven Holst Award voor aanpak melanoom

16:53 EINDHOVEN - De Franse Caroline Robert geeft op donderdag 2 november de Holst Lezing op de High Tech Campus in Eindhoven. Robert is hoogleraar op gebied van huidkanker en hoofd van de dermatologie-afdeling van het instituut voor kankerbestrijding Gustave Roussy in Parijs.