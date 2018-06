Houten best bereikbare gemeente voor ondernemers, Zandvoort allerslechtst

Onderzoekers benaderden tussen medio januari en februari 160 gemeenten met vijftien vragen over het aanvragen van een vergunning, het verkrijgen van een ontheffing of het wijzigen van een bestemmingsplan. Een voorbeeld is: ,,Ik wil een lunchroom openen en daar ook licht-alcoholische dranken verkopen. Is dan een vergunning nodig?"



Van alle vragen werden er tien per telefoon en vijf per e-mail gesteld, waarna een gewogen gemiddelde werd berekend.



Gemiddeld krijgen gemeenten voor hun telefonische antwoorden een 7 en voor de mails een 6,5. Daarmee doen ze het duidelijk beter dan in 2013 toen EZ hetzelfde onderzoek voor het eerst hield. Destijds scoorden dorpen en steden een 6,4 op de telefonische vragen en een 6,4 op de mails.



Meest servicegerichte gemeente naar ondernemers toe is Houten, dat met de eindscore van 8,29 als enige boven de 8 uitkomt. De Utrechtse gemeente is bovendien de enige die op zowel email en telefoon boven de 8 uitkomt. De gemeente Hilversum is tweede met een uitstekende score van 7,98.