HTC neemt belang in Eindhovense Pillow's Willow VR Studios

De Taiwanese multinational HTC neemt een minderheidsbelang in de Eindhovense Pillow's Willow VR Studios. Met het bedrag, dat niet wordt genoemd, wil het virtual reality-bedrijf het komende jaar verdubbelen van 14 naar 28 medewerkers. Daarnaast wordt het geld gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe virtual reality-games. "In april verschijnt ReefQuest. We hopen dat HTC de demo in januari op de CES in Las Vegas gaat tonen", zegt Andy Lürling, directeur van Pillow's Willow.

"Telefoonmaker HTC heeft een paar jaar terug besloten vol in virtual reality te gaan. Daarbij kiest HTC voor technologie waarbij je geen computer nodig hebt", legt Lürling uit. "Het bedrijf investeert in ons omdat ze naast goede hardware ook aantrekkelijke games nodig hebben om de mensen in de virtuele wereld te krijgen. Met onze eerste games, Pillow's Willow en Spark of Light, hebben we HTC overtuigd dat we de mogelijkheden van virtual reality ten volle benutten en dat onze visuele kwaliteit van het hoogste niveau is."