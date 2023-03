Huizenprijs nu echt naar beneden: eerste daling in meer dan negen jaar

Koopwoningen waren in februari voor het eerst in negen jaar goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Die jaar-op-jaar prijsdaling blijkt uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Afgelopen maand waren huizen 0,8 procent goedkoper dan in februari 2022, de gemiddelde verkoopprijs was in februari 410.189 euro.

Ook makelaarsvereniging NVM constateerde in het derde kwartaal van vorig jaar de eerste prijsdalingen. Er zit echter verschil tussen de cijfers van het CBS en NVM. De makelaarsvereniging kijkt naar de prijzen in de koopovereenkomsten en heeft maar zicht op 70 procent van de verkopen, het CBS kijkt naar álle transactieprijzen die uiteindelijk via de notaris bij het Kadaster komen, vaak is dat drie maanden na het tekenen van de koopovereenkomst.

Sinds 2013 omhoog

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Vervolgens ging het negen jaar lang tot augustus 2022 in een vrijwel rechte lijn omhoog, maar sindsdien dalen de prijzen van bestaande woningen. Maar de daling valt in het niet vergeleken met de prijsstijgingen van de afgelopen tien jaar. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen van bestaande woningen in februari ruim 90 procent hoger.

Maar de prijsdalingen zijn nog niet voorbij. Economen van grote banken voorspellen dat de prijzen dit jaar verder dalen en pas volgend jaar kan de woningmarkt weer stabiliseren.

Hogere rente

Een van de oorzaken is de gestegen hypotheekrente. Vorig jaar verdrievoudigde het rentetarief dat nu rond de 5 procent schommelt. De betaalbaarheid kwam daardoor onder druk te staan. De torenhoge inflatie en de energiecrisis zorgen ervoor dat mensen voorzichtiger zijn op de huizenmarkt.

De gestegen rente uit zich ook in het aantal verkopen. Het Kadaster turfde in februari 11.858 woningtransacties, dat is 15,5 procent minder dan vorig jaar. Vooral huizen met een slecht energielabel worden minder makkelijk verkocht.

De tijd van fors overbieden in de hoop een huis te kunnen bemachtigen is voorbij; er is bij veel huizen weer ruimte om te onderhandelen over de verkoopprijs. Makelaarsvereniging NVM maakte dinsdag bekend dat 1 april andermaal een Open Huizen Dag wordt gehouden. Afgelopen najaar werd die kopersdag na jaren weer ingezet om de inzakkende verkoop een zwieper te geven.

