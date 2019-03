Huizenprijzen dalen in bijna een van de vijf gemeenten

In bijna één op de vijf gemeenten is de huizenprijs in het laatste kwartaal van 2018 licht gedaald in vergelijking met een kwartaal eerder. De gemeenten waar de huizenprijzen nu licht aan het dalen zijn, liggen voornamelijk in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg.

Of andere gemeenten volgen? De onderzoekers temperen de verwachtingen bij huizenzoekers: de prijsdaling is beperkt én een zwaluw maakt nog geen zomer. Of, zoals de onderzoekers schrijven in hun kwartaalrapportage: ‘Het is lastig om de woningprijsontwikkeling op kwartaalbasis voor een relatief klein gebied betrouwbaar te meten. Het is vooral de trend die belangrijk is.’

De trend die zij zien, is dat de woningmarkt aan het afkoelen is. Een conclusie die onlangs al werd getrokken door de makelaars en woningmarktexpert Peter Boelhouwer van de TU Delft. ,,De hardste prijsstijging lijkt voorbij te zijn. Vooral in de grootstedelijke, krappe regio’s liggen de prijzen inmiddels op een dusdanig hoog niveau, dat stijgingen boven de 10 procent niet langer vanzelfsprekend zijn’’, zei voorzitter Ger Jaarsma van makelaarsclub NVM in een toelichting op de nieuwste cijfers.

Hoogste prijs ooit

Een belangrijke factor: door de extreme stijgende huizenprijzen is een woning voor grote groepen niet meer te betalen. Een huizenkoper legt nu voor een bestaande woning gemiddeld 302.157 euro neer. De hoogste prijs ooit, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

En die extreme prijsontwikkeling blijft niet zonder gevolgen: het aantal verkochte woningen neemt al kwartalen af, net als het vertrouwen dat consumenten hebben in de woningmarkt. Zo zei bijna de helft van de Nederlanders in een recente peiling van Vereniging Eigen Huis er rekening mee te houden dat er binnen nu en drie jaar een nieuwe crisis komt, waardoor de prijzen zullen dalen.

Woningmarktdeskundigen van de Rabobank en ABN Amro zien het voor de huiseigenaren niet meteen somber in. Zij voorspellen voor dit jaar nog een gemiddelde huizenprijsstijging van zo'n 6 procent. Amper vijf jaar geleden had de huizenmarkt nog te maken met prijsdalingen tot 25 procent.

Op korte termijn zullen zulke extreme prijsdalingen niet voorkomen, zei econoom Nic Vrieselaar van Rabobank, maar dat dit op de langere termijn gaat gebeuren, sluit hij zeker niet uit. ,,De woningmarkt kent pieken en dalen. De huizenmarkt en de Nederlandse economie zijn nauw met elkaar verbonden. Als onze economie een knauw krijgt, bijvoorbeeld door Italië, de brexit of Trump, dan gaan we die pijn ook voelen op de huizenmarkt.’’

In 2018 stegen de prijzen nog met ruim 9 procent.