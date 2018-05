Huizenprijzen zijn nu 27 procent hoger dan in 2013

Gibson Innovati­ons Nether­lands hoopt op overname

19 mei EINDHOVEN - Er zijn twee scenario's voor failliete Gibson: overname of afscheid. Er is nog hoop want er is een gegadigde. Een naam noemt curator Floris Dix van Turnaround Advocaten in Best niet. Wel verklapt hij dat de partij waarmee hij in gesprek is over mogelijke overname van Gibson Innovations Netherlands, niet uit Europa komt.