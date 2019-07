Human Total Care in Eindhoven zet ict in bij strijd tegen tekort bedrijfsartsen

Michel Verwoest, de nieuwe topman van Human Total Care, beseft dat hij in een gespreid bedje terecht is gekomen. Hij is de opvolger van ondernemer Wim Huijbregts die het bedrijf, dat is gespecialiseerd in arbodiensten, gezondheid op de werkvloer en de automatisering hiervoor, groot heeft gemaakt.



Verwoest was eerder lid van de raad van bestuur van ASR. Deze verzekeraar heeft al sinds lang 10 procent van de aandelen van Human Total Care en sinds dit voorjaar heeft het zijn aandeel uitgebreid. "Ik was al sinds 2017 lid van de raad van commissarissen, dus ik ken het bedrijf goed. Wij willen het beleid van Wim voortzetten. Dat is ict en datamanagement combineren met de kennis en kunde van onze medewerkers."