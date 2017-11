Huren in vrije sector vaak niet te betalen

Volgens het onderzoek kan zo'n 28 procent van de middeninkomens geen maandelijkse huur van 700 euro of meer betalen. Het gaat om ongeveer 425.000 huishoudens die veelal minder dan 39.000 euro bruto per jaar binnenkrijgen. Het aanbod aan toegankelijke huurwoningen is voor hen beperkt.

Scheefwoners

De overheidsdenktank heeft ook gekeken naar scheefwoners. Dat zijn mensen die in een sociale huurwoning wonen, maar op basis van hun inkomen eigenlijk in de vrije sector moeten zitten. De studie laat zien dat maar 56 procent van de scheefwonende middeninkomens in staat is om de huur voor een huis in de vrije sector op te brengen.