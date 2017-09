Huurder woont kleiner én betaalt meer

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn de huurprijzen in de vrije huursector wederom gestegen, zo becijferden makelaarsvereniging NVM en de brancheorganisatie voor vastgoedmanagers VGM. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter was het afgelopen halfjaar 10,54 euro. Huurders betaalden daardoor bij een verhuizing gemiddeld 6,9 procent meer dan vorig jaar.

Uitschieter

In de grote steden is de prijsstijging nog veel groter, met Amsterdam als uitschieter. Daar moest 18 euro per vierkante meter worden betaald.

NVM en VGM rekenden voor dat in de stad Utrecht zevenhonderd euro per maand neergeteld moest worden voor een kleine woning van 30 vierkante meter. Voor datzelfde bedrag kun je in Roermond of Enschede een woning huren van tachtig vierkante meter.