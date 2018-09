EINDHOVEN/HELMOND - De merknaam IAK heeft in Eindhoven plaatsgemaakt voor die van moederbedrijf Aon. Ook de naam Meeùs is per 1 september verdwenen uit het straatbeeld.

De naamwijzing is geen verrassing. Na de bekendmaking van de overname van IAK en andere onderdelen van de Unirobe Meeùs Groep vorig jaar was duidelijk dat de merken op termijn als Aon zouden verdergaan.

In Eindhoven bestond onder de medewerkers van het uit Philips voortgekomen Industrieel Assurantie Kantoor nog de hoop dat het 90-jarig bestaan op 28 oktober 2018 kon worden gevierd. Aon had aangegeven uiterlijk per 1 januari 2019 de wijziging door te voeren.

Maar inmiddels is de integratie van de nieuwe bedrijfsonderdelen zo ver gevorderd dat Aon nu al de behoefte heeft 'niet alleen in daad maar ook in woord te laten zien dat we één team zijn', laat marketingdirecteur Arjen Vissers van Aon weten.

In Eindhoven is de vestiging van Aon Nederland op Flight Forum opgegaan in het kantoor van IAK aan de Beukenlaan. De vestiging van Meeùs in Helmond gaat volgens een woordvoerster van Aon 'op termijn sluiten'. Ook medewerkers van dit bedrijf worden ondergebracht op het kantoor aan de Beukenlaan dat Aon ziet als 'de vestiging voor de Brainport regio Eindhoven'.

Hoeveel banen de integratie kost, is niet duidelijk. Volgens Aon werken op het kantoor aan de Beukenlaan met 360 medewerkers nu 'iets minder' mensen dan de som van Aon Nederland en IAK. Dat zou onder meer het gevolg zijn van verschuiving van activiteiten naar andere vestigingen.

Topman Marc van Nuland sprak na de overname van een 'groeiambitie' met Aon in de regio. Uitbreiding ziet het met name in de vele kleinere technologiebedrijven in Eindhoven die wereldwijd actief zijn. Aon zegt die zijn netwerk van ruim 120 landen te kunnen bieden.

Aon en IAK zouden complementair zijn. Aon noemde zich sterk vertegenwoordigd in de klantengroep van grote bedrijven. IAK bediende meer het midden- en kleinbedrijf en ook particulieren. Waar IAK vooral bemiddelde in verzekeringen voor werknemers van bedrijven, is Aon sterk in verzekeringen voor panden en machines.